Ο Ντοκ Ρίβερς θα πάρει 40 εκατ. δολάρια μέχρι το 2027 από τους Μπακς με το συμβόλαιο που υπέγραψε.

Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι με ανάρτηση του απο χθες ανέφερε πως ο Ντοκ Ρίβερς θα γίνει ο νέος προπονητής των Μπακς, στην προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέιμιαν Λίλαρντ να πάρουν τον τίτλο. Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Τώρα ήρθε ο Σαμς Σαράνια να δώσει τις λεπτομέρειες του συμβολαίου που υπέγραψε με το Μιλγουόκι, ο πρώην head coach των Σίξερς και των Κλίπερς. Ο Ρίβερς θα καρπωθεί 40 εκατ. δολάρια μέχρι τη σεζόν 2026-27 από τα ελάφια. Να τονίσουμε πως οι Μπακς συνεχίζουν να πληρώνουν τους Μάικ Μπουντενχόλζερ και Έιντριαν Γκρίφιν για τα επόμενα 3.5 χρόνια, τους δύο πρώην προπονητές τους.

Sources: Doc Rivers is signing a contract through the 2026-27 season worth in the range of $40 million to be the Bucks’ head coach. Milwaukee is paying out former coaches Mike Budenholzer and Adrian Griffin, and now Rivers for next 3.5 years. pic.twitter.com/TJNafNFms9