Ο Κουμίνγκα ήταν απίθανος κόντρα στους Χοκς και πέτυχε μια μοναδική επίδοση στον 21ο αιώνα.

Οι Γουόριορς έπαιξαν και για τον αείμνηστο Μιλόγεβιτς και επικράτησαν εύκολα των Χοκς, σε ένα ματς που έκανε απίθανα πράγματα ο Κουμίνγκα. Ο παίκτης των πολεμιστών τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλόκ και 11/11 σουτ. Άχαστος ο παίκτης του Γκόλντεν Στέιτ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο μοναδικός παίκτης τον 21ο αιώνα με 25+ πόντους, 5+ ριμπάουντ, 2+ κλεψίματα, 2+ μπλοκ και 100% ευστοχία. Ίσως ο Στιβ Κερ να πρέπει να του δώσει παραπάνω χρόνο, αφού δεν γίνεται να κουβαλά πάντα την ομάδα μόνος του ο Στεφ Κάρι, αφού οι Τόμπσον και Γουίγκινς δεν κάνουν και τη καλύτερη χρονιά τους. Ενώ ο Γκριν έχασε πολλά ματς λόγω της συμπεριφοράς του και των όσων έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ.

Επιπλέον ισοφάρισε το franchise record του Μάλιν με τους Γουόριορς που είχε 11/11 σουτ το 1990. Ξεχωριστή βραδιά για τον Κουμίνγκα.

