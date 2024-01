Μετά την απόλυση του Έιντριαν Γκρίφιν, οι Μιλγουόκι Μπακς προχώρησαν άμεσα στην πρόσληψη του Γκλεν Ντοκ Ρίβερς ο οποίος θα αποτελέσει και τον νέο τεχνικό της ομάδας.

Την Τρίτη (23/1) έγινε γνωστό το «διαζύγιο» των Μιλγουόκι Μπακς με τον Έιντριαν Γκρίφιν, ο οποίος είχε πάρει τα ηνία της ομάδας μετά την απομάκρυνση του Μάικ Μπουντενχόλζερ ωστόσο η παραμονή του στην άκρη του πάγκου της ομάδας δεν κράτησε περισσότερο οκτώ μήνες.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Γκρίφιν αποτέλεσε παρελθόν από τα «Ελάφια» αμέσως βγήκε στην επιφάνεια το όνομα του Γκλεν Ντον Ρίβερς, ο οποίος φάνταζε από την αρχή ως το φαβορί προκειμένου να τον αντικαταστήσει. Όπως μετέδωσε πρώτο το Cnn, ο πρώην προπονητής των Σίξερς ο οποίος το τελευταίο διάστημα εκτελούσε χρέη σχολιαστή, είναι εκείνος που ανέλαβε τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γκλεν Ντοκ Ρίβερς θα ηγηθεί των Μπακς μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην προσπάθεια που κάνει το Μιλγουόκι για να επιστέψει στην κορυφή του ΝΒΑ ύστερα από τρία χρόνια. Ο 63χρονος προπονητής ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τους Ορλάντο Μάτζικ όπου έμεινε την τετραετία 1999-2003, ενώ ακολούθησαν εννέα χρόνια στους Μπόστον Σέλτικς (2004-2013), άλλα επτά χρόνια στους Λος Άντζελες Κλίπερς (2013-2020) για να βρεθεί στο τέλος από το 2020 έως και το 2023 στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

