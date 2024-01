Η παρουσία του Έιντριαν Γκρίφιν στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς αποδείχτηκε σύντομη. Φαβορί για να τον αντικαταστήσει ο Ντοκ Ρίβερς.

Ο Έιντριαν Γκρίφιν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς μετά από 43 αγώνες (ρεκόρ 30-13). Ο Γκρίφιν προσλήφθηκε το καλοκαίρι από τον Μπακς στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε να γίνει πρώτος προπονητής.

The Milwaukee Bucks are firing head coach Adrian Griffin, sources tell @TheAthletic @Stadium . pic.twitter.com/uQESJrkOP3

Και μετά από τις μέτριες εμφανίσεις των Μπακς, αλλά και την αδυναμία να καταφέρει να ενώσει το δίδυμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Ντέμιαν Λίλαρντ, η ομάδα του Μιλγουόκι το πήρε απόφαση και πάει για τη μεγάλη αλλαγή πριν τη διακοπή του All Star Game.

Παράλληλα, υπάρχουν πολλές αναφορές που τονίζουν ότι εδώ και ημέρες κυκλοφορούσε η φημολογία πως αρκετοί βετεράνοι, ανάμεσά τους και ο Αντετοκούνμπο, είχαν χάσει την πίστη τους στον Γκρίφιν.

Αυτή τη στιγμή, μεγάλο φαβορί για να γίνει ο νέος προπονητής των Μπακς είναι ο Ντοκ Ρίβερς, πρωταθλητής με τους Σέλτικς το 2008. Ωστόσο, όπως προσθέτουν τα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, η λίστα των Μπακς θα είναι εξαιρετικά μικρή, με τον Ρίβερς (που έχει ρόλο σχολιαστή φέτος) να είναι στην κορυφή.

Doc Rivers has emerged as a serious candidate to become the Milwaukee Bucks new head coach, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/GveEWIozO3