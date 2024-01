Ο Κέβιν Ντουράντ είχε κέφια κόντρα στους Πέισερς, πετυχαίνοντας ξεχωριστές επιδόσεις με την 40άρα του.

Οι Φοίνιξ Σανς υποδέχτηκαν στην έδρα τους, τους Ιντιάνα Πέισερς και κατάφεραν να επιβληθούν με 117-110, με τον έχοντας σε τρομερή ημέρα τον Κέβιν Ντουράντ να κάνει ματσάρα σε 40:18 λεπτά εντός παρκέ και να σημειώνει συνολικά 40 πόντους με 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Μετά το τέλος του ματς αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν βρίσκεται στην κουβέντα για GOAT αφού τα έχει κατακτήσει όλα, ενώ κατάφερε να γράψει ορισμένα ρεκόρ κόντρα στην Ιντιάνα. Έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 40άρα χωρίς να βάλει βολή, αφήνοντας πίσω του τους Χακίμ Ολάζουον και Ρικ Μπάρι

Τέλος αυτό ήταν και το 10ο ματς της καριέρας του με 40+ πόντους και 70%+ εντός παιδιάς. Με αυτόν τον τρόπο μπήκε στη δεκάδα όλων των εποχών σε τέτοιο είδους παιχνίδια.

Fun fact: tonight KD became the oldest player with zero free throw attempts in a 40-point game.



35 years old — Kevin Durant

34 years old — Hakeem Olajuwon

33 years old — Rick Barry pic.twitter.com/FIMAzIRex0