Έντουαρντς: «Το MundoBasket μου άλλαξε την οπτική για όλα»

Ο Άντονι Έντουαρντς παραδέχτηκε πως είναι πλέον ένας πολύ καλύτερος παίκτης μετά τη συμμετοχή του στο MundoBasket 2023 με την Team USA.

Ο Άντονι Έντουαρντς για ακόμα μία φορά ήταν συγκλονιστικός. Οι δικοί του 28 πόντοι έφεραν τους Τίμπεργουλβς σε άλλη μία νίκη, απέναντι στους Γκρίζλις. Ο σούπερ σταρ τους πραγματοποιεί μια τρομακτική σεζόν και παράγει διαρκώς highlights, με τον Στίβεν Σμιθ να αναρωτιέται πώς προέκυψε αυτή η αλλαγή και φέρνει πλέον τέτοια επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας του.

«Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIBA αυτό το καλοκαίρι. Αυτό ήταν που άλλαξε εντελώς την οπτική μου για όλα. Είχα την ευκαιρία να παίξω για την ομάδα, να μπω μέσα στο παιχνίδι και όχι απλά να βγάλω βρίσκω iso καταστάσεις. Είχα την ευκαιρία να παίξω μέσα σε ένα σύστημα. Νομίζω ότι έγινε καταπληκτική δουλειά από το σταφ προκειμένου να βγάζουμε τα σουτ μέσα από το σύστημα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Έντουαρντς ο οποίος ηγήθηκε της Team USA στη Μανίλα, αλλά δεν κατάφερε να την οδηγήσει σε κάποιο μετάλλιο, χάνοντας από τον Καναδά στον μικρό τελικό.

Ο Αμερικανός σταρ μετράει 26.1 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 5 ασίστ τη φετινή σεζόν φέρνοντας τους Τίμπεργουλβς στην 1η θέση της Δύσης με 30-11.

Anthony Edwards credits playing for Team USA in the FIBA World Cup re: his game’s evolution this season. pic.twitter.com/qGjG3wgKBQ