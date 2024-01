Ο Μάικ Μπράουν δέχτηκε βαρύ πρόστιμο από το NBA, για όσα έκανε στο ματς των Σακραμέντο Κινγκς με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Μάικ Μπράουν θα πληρώσει ακριβά όσα έκανε στην ήττα των Σακραμέντο Κινγκς απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς. Ο προπονητής του Σάσα Βεζένκοβ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 δολαρίων για δύο λόγους.

Ο πρώτος ήταν επειδή κινήθηκε εναντίον ενός εκ των διαιτητών την ώρα του αγώνα (με εξαιρετικά άγριες διαθέσεις) και ο άλλος για την κριτική που άσκησε στους διαιτητές, μετά το τέλος της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Μάλιστα, ο Μπράουν είχε φέρει μαζί του και ένα λαπτοπ, στο οποίο είχε στις φάσεις, στις οποίες θεωρούσε ότι είχε αδικηθεί από τους διαιτητές.

