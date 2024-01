Ο άνθρωπος που δημιούργησε την ομάδα των Σικάγο Μπουλς που όλοι θυμούνται, Τζέρι Κράουζε, αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς των «Ταύρων» κατά τη διάρκεια της βράβευσης στο ημίχρονο του ματς με τους Γουόριορς, με τη γυναίκα του να δακρύζει.

Οι Σικάγο Μπουλς έχουν καταφέρει να γίνουν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ομάδες στον κόσμο, κυρίως για τα επιτεύγματά τους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Τότε που ο Μάικλ Τζόρνταν μαζί με τον Σκότι Πίπεν και τον Ντένις Ρόντμαν κατάφεραν να πάρουν συνολικά 6 πρωταθλήματα και να γίνουν τα απόλυτα σύμβολα μιας εποχής.

Οι «ταύροι» αποφάσισαν να τιμήσουν την ομάδα του 1996 κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στην αναμέτρηση κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ωστόσο την «λάμψη» αυτής της γιορτής έκλεψαν οι αποδοκιμασίες από μερικούς οπαδούς των γηπεδούχων, όταν έφτασε η ώρα ώστε να τιμηθεί ο Τζέρι Κράουζε.

Ο Τζέρι Κράουζε ήταν ο General Manager των Σικάγο Μπουλς, ο οποίος δημιούργησε εκείνο το σύνολο, με την πάροδο ωστόσο των χρόνων οι σχέσεις του με τους παίκτες να γίνεται όλο και χειρότερη.

Ο ίδιος πέθανε το 2017, οπότε στην βράβευση παρευρέθηκε η χήρα του Θέλμα, η οποία εισέπραξε τις αποδοκιμασίες από ένα κομμάτι των φιλάθλων που βρέθηκαν στο γήπεδο. Αυτό το γεγονός προκάλεσε τον θυμό του προπονητή των Γουόριορς, Στιβ Κερ, ο οποίος είχε υπάρξει και ο ίδιος μέλος της τότε ομάδας.

Former Bulls GM Jerry Krause was boo'd during the team's Ring of Honor ceremony at halftime.



His wife Thelma, who appeared in his place, was captured on the big screen and visibly emotional during the booing.pic.twitter.com/7zLAtOTZvc