Το Netflix επιστρέφει στον κόσμο του NBA. Και μετά το Last Dance θα παρουσιάσει τη ζωή μίας σειράς παικτών, όπως είχε κάνει με το NFL.

Το Netflix θα μπει ξανά στα αποδυτήρια των ομάδων του NBA. Όχι για να περιγράψει την ιστορία ενός ανθρώπου, όπως είχε κάνει με τον Μάικλ Τζόρνταν και τον... τελευταίο χορό των Σικάγο Μπουλς.

Πριν από μερικούς μήνες στο συνδρομητικό κανάλι είχε κυκλοφορήσει μία σειρά ντοκιμαντέρ για το NFL, με τον τίτλο Quarterbacks και φυσικά ασχολήθηκε με τη ζωή παικτών που αγωνίζονται σε αυτή τη θέση, όπως ο Πάτρικ Μαχόμς, δύο φορές νικητής του Super Bowl και δύο φορές MVP.

Πλέον, το Netflix θα περάσει το ίδιο μοτίβο και στο ΝΒΑ. Ο τίτλος δεν είναι ακόμα γνωστός, αλλά έγιναν γνωστοί οι πέντε παίκτες που θα αποτελέσουν την πρώτη σεζόν.

Αυτοί θα είναι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζέισον Τέιτουμ, Τζίμι Μπάτλερ, Άντονι Έντουαρντς και Ντομάντας Σαμπόνις. Κάτι που σημαίνει ότι οι Κέβιν Ντουράντ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Στεφ Κάρι, Νίκολα Γιόκιτς και άλλοι φυσικά, θα πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους για την επόμενη ή τις επόμενες σεζόν.

