Παίκτης των Λος Άντζελες Κλίπερς θα είναι και την επόμενη σεζόν ο Καουάι Λέοναρντ, βάζοντας την υπογραφή του στην επέκταση του συμβολαίου του για ένα έτος.

Ο Καουάι Λέοναρντ θα παραμείνει στο Λος Άντζελες για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα. Ο σούπερ σταρ των Κλίπερς διανύει μία εξαιρετική σεζόν, μένοντας μακριά από τους τραυματισμούς και μαζί με τους Τζορτζ, Χάρντεν, Γουέστμπρουκ έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων.

Ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως δε σκέφτεται και το μέλλον του, το οποίο παραμένει στη γειτονιά του Χόλιγουντ. Ο Λέοναρντ είχε συμβόλαιο μέχρι το 2024-25, όμως για την τελευταία σεζόν διατηρούσε ο ίδιος οψιόν ώστε να υπογράψει επέκταση.

Κάτι που σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι έπραξε και έτσι θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Κλίπερς, ψάχνοντας στα 34 του, όταν και θα ολοκληρωθεί η συμφωνία, το επόμενο ποσό και ομάδα που θα τον πείσει.

Kawhi Leonard has signed a contract extension with the Clippers, team says.