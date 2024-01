Υπόκλιση ΛεΜπρόν σε Σποέλστρα: «Αξίζει κάθε λεπτό του νέου συμβολαίου»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποθέωσε τον Έρικ Σποέλστρα για την επέκταση του με τους Χιτ.

Ο Έρικ Σπόελστρα θα είναι κάτι σαν ισόβιος προπονητής των Χιτ. Ο Πατ Ράιλι, πρόεδρος των Χιτ αποφάσισε να δώσει στον 53χρονο προπονητή επέκταση οκτώ ετών, έναντι 120 εκατομμυρίων δολαρίων και αυτή είναι η πιο πλουσιοπάροχησυμφωνία για έναν προπονητή στη Βόρεια Αμερική.

Την είδηση σχολίασε και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που έχει συνεργαστεί με τον Σποέλστρα στους Χιτ και παρέα κατέκτησαν δύο σερί πρωταθλήματα, το 2012 και το 2013. Ο Βασιλιάς έβγαλε το καπέλο στον Coach Spo, αναφέροντας: «αξίζει κάθε λεπτό του συμβολαίου. Συγχαρητήρια Σπο».

Bron showed Coach Spo love after his extension with Miami ❤️ pic.twitter.com/9iPkI6z654