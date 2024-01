Οι Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς) και Αλπερέν Σενγκούν (Ρόκετς) αναδείχτηκαν Παίκτες της Εβδομάδας στο ΝΒΑ σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα.

Οι Νιου Γιορκ Νικς πέτυχαν τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι σε Τίμπεργουλβς, Μπουλς, Σίξερς, Γουίζαρντς και το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος σημείωσε 27.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 9.3 ασίστ μ.ό. στο 4-0 των Νεοϋορκέζων.

Όσον αφορά τον Αλπερέν Σενγκούν, ο Τούρκος ψηλός μέτρησε 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ στο 3-1 των Ρόκετς που επιβλήθηκαν των Πίστονς, Νετς και Μπακς ενώ ηττήθηκαν από τους Τίμπεργουλβς.

Έτσι, λοιπόν, οι δυο τους αναδείχτηκαν Παίκτες της Εβδομάδας στο ΝΒΑ σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα.

NBA Players of the Week for Week 11.



West: Alperen Sengun (@HoustonRockets)

East: Jalen Brunson (@nyknicks) pic.twitter.com/aC61lE39he