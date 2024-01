Ο Κρις Πολ θα μείνει εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες.

Ο Κρις Πολ θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση, προκειμένου να διορθώσει το πρόβλημα που προέκυψε στο αριστερό του χέρι, μετά το κάταγμα που υπέστη στην αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Αυτή διαδικασία θα... κοστίσει στον Πολ απουσία 4-6 εβδομάδων προσθέτοντας ακόμα ένα σοβαρό πρόβλημα στην ήδη παράξενη σεζόν των Γουόριορς.

Θυμίζουμε ότι μόλις πριν από 24 ώρες ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της τιμωρίας του Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος έχασε τα 11 τελευταία ματς της ομάδας του.

Τη φετινή σεζόν ο 38χρονος παίκτης των Γουόριορς έχει από 9 πόντους, ενώ μαζεύει 2.7 ριμπάουντ και μοιράζει 7.3 ασίστ σε 28 λεπτά εντός παρκέ, κατά μέσο ορό ανά αγώνα.

ESPN Sources: After undergoing surgery to repair a fracture in his left hand in the coming week, Golden State Warriors guard Chris Paul is expected to miss four-to-six weeks: https://t.co/7i8rnIJ8NN