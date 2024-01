Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλευε μόνος του κόντρα στους Ρόκετς και στη συνέχεια μίλησε ανοιχτά για την κακή νοοτροπία των Μπακς στην άμυνα.

Ακόμα και αν η ιστορία έχει γράψει πια πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έπιασε» τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες 45άρες στην ιστορία των Μπακς, εντούτοις η εικόνα των «Ελαφιών» στην άμυνα κόντρα στους Ρόκετς προβλημάτισε τον Greek Freak.

Οι Μπακς έφτασαν τις οκτώ ήττες σε 17 αγώνες μακριά από το Fiserv Forum αφού παρά τις προσπάθειες του Αντετοκούνμπο (48 πόντοι, 17 ριμπάουντ), δεν μπορούσαν να πετύχουν κάτι καλύτερο στην ήττα από τις «Ρουκέτες» με 108-112.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Giannis μίλησε ανοιχτά για την κακή νοοτροπία των Μπακς στην άμυνα: «Κάποιες βραδιές η επίθεση θα είναι εκεί. Θα κερδίζουμε τα ματς μέσα από την επίθεσή μας. Κάποιες φορές δεν θα παίζουμε καλά στην επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, η άμυνά μας πρέπει να είναι εκεί. Και απόψε, η άμυνά μας δεν ήταν εκεί. Δεν είχαμε περηφάνια. Σκόραραν με drive, στη ρακέτα, σούταραν τρίποντα, μάζευαν επιθετικά ριμπάουντ. Δεν κάναμε τίποτα. Αυτοί δεν ήταν οι Μπακς! Δεν είμαστε αυτοί.

Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την εικόνα μας. Στο τρίτο και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο ήμασταν καλύτεροι. Δείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, το κάναμε δύσκολο για αυτούς, μαζέψαμε κάθε ριμπάουντ που μπορέσαμε να μαζέψουμε. Αυτοί είμαστε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν το κάναμε. Δεν είναι καλό αυτό... Αυτή τη στιγμή παίζουμε ένα είδους μπάσκετ, ειδικά στην άμυνα, που δεν είμαστε εμείς! Πρέπει να βελτιωθούμε. Για να κερδίσουμε, πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν πρέπει απλώς να βασιζόμαστε στην επίθεσή μας και να σκοράρουμε 130 ή 140 πόντους κάθε βράδυ. Δεν θα γίνει έτσι η δουλειά».

