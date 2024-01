Ο θρυλικός προπονητης του ΝΒΑ, Τζορτζ Καρλ... έδειξε Ντέιβις, μιλώντας για το πρόβλημα των Λέικερς.

Σε πολύ κακή περίοδο βρίσκονται οι Λέικερς μετά την κατάκτηση του In-Season Tournament. Οι Χιτ τους καθάρισαν εύκολα στο LA με 110-96 στο τελευταίο ματς και στο στρατόπεδο των λιμνάνθρωπων υπάρχει δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του προπονητή Ντάρβιν Χαμ, σύμφωνα με το Athletic.

Mετά την κατάκτηση του In-Season Tournament τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, με 9 ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια για την ομάδα του LA και η θέση του Χαμ είναι επισφαλής.

Πάντως ο θρυλικός προπονητής του ΝΒΑ, Τζορτζ Καρλ πήρε θέση για το θέμα, αναφέροντας πως ίσως να μην είναι ο Χαμ το πρόβλημα, ενώ με φωτογραφία του... έδειξε τον Άντονι Ντέιβις. Πάντως φέτος ο Unibrow έχει 25.2 και 12.5 ριμπάουντ ανά ματς.

Maybe it’s not a Darvin problem in Laker town 🧐 pic.twitter.com/cZducUbWVv