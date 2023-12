Eυχάριστα νέα μετά από πολύ καιρό για τον Λόνζο Μπολ.

Είναι ένας από τους πιο άτυχους παίκτες του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια ο Λόνζο Μπολ. Ο γκαρντ των Μπουλς είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς και δεν σταματά να ταλαιπωρείται σε όλη την καριέρα του. Πάντως μετά από πολλούς μήνες, μπορεί και πάλι να αισιοδοξεί.

Ο προπονητής του Σικάγο, Μπίλι Ντόνοβαν ανέφερε πως δεν πονά πλέον ο παίκτης του στο γόνατο και αναμένεται να ξεκινήσει τρέξιμο τον Γενάρη. Τελευταία φορά που πάτησε παρκέ του ΝΒΑ σε ματς ήταν τον Γενάρη του 2022. Μεγάλη αποχή. Μην ξεχνάμε πως υπήρχαν φήμες που τον ήθελαν ακόμα και να σταματά το μπάσκετ.

Ας ελπίσουμε πως θα γυρίσει και αυτή τη φορά θα μείνει μακριά από τραυματισμούς. Άλλωστε δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια, 26 ετών είναι ο Λόνζο.

Billy Donovan says Lonzo's pain he was experiencing in his knee "has been eliminated" and is expected to start running in January 🙏



He last played in a game in January 2022. pic.twitter.com/PW2TUGepoc