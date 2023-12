Πολλή από τη... λάμψη του θα χάσει το χριστουγεννιάτικο ματς των Χιτ με τους Σίξερς, αφού Μπάτλερ και Εμπίντ θα απουσιάσουν.

Απόψε στις 03:00 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στην αναμέτρηση των Χιτ με τους Σίξερς μέσα στο Μαϊάμι. Οι δύο ομάδες όμως θα στερηθούν τους ηγέτες τους, με το ματς να χάνει αρκετή από τη λάμψη του.

Από την πλευρά της ομάδας του Σποέλστρα θα απουσιάσει ο Τζίμι Μπάτλερ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα. Και από την άλλη, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια των συμπαικτών του της Φιλαδέλφεια, ο περσινός MVP Τζοέλ Εμπίντ.

Έτσι τον ρόλο του ηγέτη για τους Σίξερς θα κληθεί να παίξει ο Μάξεϊ με τον Χάρις, ενώ για τους Χιτ πρέπει να βγουν μπροστά οι Αντεμπάγιο και Χίρο.

