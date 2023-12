Ιδιοκτήτης Πίστονς για το... πουλήστε την ομάδα: «Είναι γελοίο»

Ο ιδιοκτήτης των Πίστονς απάντησε στους φιλάθλους της ομάδας για τα όσα έγιναν κόντρα στους Τζαζ.

Με διαφορά οι Πίστονς είναι η χειρότερη ομάδα του ΝΒΑ, έχοντας ξεχάσει από πότε έχει να νικήσει. Το Ντιτρόιτ ηττήθηκε και από τη Γιούτα και πλέον έχει ρεκόρ 2-25. Μάλιστα το Ντιτρόιτ μετρά 25 συνεχόμενες ήττες σε μία από τις χειρότερες σεζόν στην ιστορία του συλλόγου.

Ο κόσμος του δεν άντεξε και φώναξε «πουλήστε την ομάδα» κατά τη διάρκεια του ματς με τους Τζαζ. Σε αυτό απάντησε ο ιδιοκτήτης, Toμ Γκορς, αναφέροντας πως είναι γελοίο.

«Μπορούν να λένε ότι θέλουν, αλλά είναι γελοίο. Εκτός από τις νίκες, και θα έπρεπε να κερδίσουμε περισσότερα ματς, κάνουν πολλά για την κοινωνία. Οι παίκτες, ο οργανισμός. Κάνουμε πολλά πράγματα για την κοινωνία», ήταν τα λόγια του

Pistons owner Tom Gores on fans chanting “Sell the team!” 🗣️



“They can say what they want, but that’s ridiculous. Other than winning — and we should win more games — we do a lot in the community. Players, the organization, we do a lot in the community.”



(via @JLEdwardsIII,… pic.twitter.com/uYa58JKfUJ