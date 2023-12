Η Μινεσότα κάνει... παπάδες φέτος με ένα ξεκίνημα που όμοιο του δεν έχει υπάρξει στην ιστορία της ομάδας.

Ποτέ δεν πήραν πρωτάθλημα, σχεδόν πάντα οι Τίμπεργουλβς ήταν μια ομάδα που δεν βρισκόταν ανάμεσα στις διεκδικήτριες του τίτλου. Πέρασε μια όμορφη εποχή με τον Κέβιν Γκαρνέτ, τότε που πολλοί πίστεψαν ακόμα και στον τίτλο, αλλά δεν μπόρεσαν να πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου.

Φέτος πραγματοποιούν εντυπωσιακές εμφανίσεις, συνεχίζουν ακάθεκτοι και πλέον μετά τη νίκη επί των Χιτ, έχουν και το κορυφαίο ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Οι λύκοι βρίσκονται στο 20-5 στα πρώτα 25 ματς της σεζόν και με αυτόν τον τρόπο έχουν κάνει το κορυφαίο ξεκίνημα της ιστορίας τους.

Είναι αντιεμπορικοί και έτσι δεν σηκώνεται αρκετός... καπνός, ωστόσο αξίζουν τα credits για αυτό που παρουσιάζουν στο παρκέ. Ο Έντουαρντς μαγεύει, o Tάουνς σιγοντάρει, ο Γκομπέρ είναι ο αμυντικός εξολοθρευτής, ο Κόνλεϊ περνάει μια πολύ ώριμη φάση της καριέρας του και οι... λύκοι έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πήχη τη φετινή σεζόν. Μάλιστα η Μινεσότα είναι η κορυφαία άμυνα του ΝΒΑ, αφού δέχεται 105.9 πόντους ανά ματς.

Σιγά σιγά θα πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε και τέτοιες αντιεμπορικές ομάδες γιατί είναι άδικο να μην έχουν τη... λάμψη που πρέπει. Ωραίο το hype των... κολοσσών του ΝΒΑ, αλλά χρειάζεται να σταθείς και λίγο στους... άλλους.

The Wolves are off to a dominant start atop the Western Conference 🐺 pic.twitter.com/En48xbiCwK