Η μπάλα... ενθύμιο από την ημέρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στα ριμπάουντ για τους Μπακς, θα καταλήξει σπίτι του Greek Freak, με τους ανθρώπους των «ελαφιών» να την προστατεύουν μέχρι να φτάσει στον προορισμό της.

Επί μία ολόκληρη μέρα μετά τη νίκη των Μπακς επί των Πέισερς και την ιστορική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η κουβέντα πήγε στην... μπάλα. Αυτήν που πήραν οι Πέισερς στα αποδυτήριά τους και ο Αντετοκούνμπο σας... ταύρος έτρεξε για να την κάνει δική του και να την κρατήσει ως ενθύμιο.

Αυτήν τη φορά δεν είχαμε ρεκόρ καριέρας στο Γουϊνσκόνσιν αλλά το προσπέρασμα του Γιάννη στον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Ο Greek Freak έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία των Μπακς, όντας και ο καλύτερος σε πόντους, ασίστ.

Κάτι που σήμαινε πως η μπάλα έπρεπε να μείνει στα δικά του χέρια. Έτσι οι άνθρωποι της ασφάλειας αυτήν τη φορά έκαναν τα πάντα για την προστατεύσουν. Ο Έι Τζέι Γκριν δεν έκανε το λάθος να την πετάξει και την κράτησε στα χέρια του όταν το παιχνίδι τελείωσε, δίνοντάς τη μόνο στον διαιτητή.

Εκεί ήρθε ο άνθρωπος της ασφάλειας του γηπέδου και την πήρε μαζί του, προστατεύοντάς τη. Την ξεφορτώθηκε μόνο για να τη δώσει σε άτομα του σταφ και από εκεί να φτάσει τελικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στο σπίτι του. Έμαθαν από τα... λάθη τους και προχωράνε οι Μπακς, που πήραν και την 4η συνεχόμενη νίκη τους.

Bucks made sure to secure the game ball after Giannis' historic night 😅 pic.twitter.com/zaZNM5mHie