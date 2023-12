Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του ρεκόρ καριέρας του Σάσα Βεζένκοβ κόντρα στο Φοίνιξ.

Οι Κινγκς έφυγαν με το διπλό από το Φοίνιξ, με τον Σάσα Βεζένκοβ να βάζει το λιθαράκι του στη νίκη της ομάδας του. Μάλιστα κατάφερε να κάνει και ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ με τη φανέλα του Σακραμέντο, δείχνοντας στον Μάικ Μπράουν πως είναι έτοιμος να πάρει και περισσότερο χρόνο στο μέλλον.

Ο Βούλγαρος, πρώην MVP της Euroleague με τον Ολυμπιακό, είχε 14 πόντους με 2/3 τρίποντα, 3/4 δίποντα και 2/2 βολές,, ενώ μέτρησε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, αλλά και 3 κλεψίματα. Τελείωσε με μόλις ένα λάθος στα 20:12 που τον άφησε στο παρκέ ο προπονητής του. Ήταν πρώτος σκόρερ στους παίκτες του πάγκου του Σακραμέντο.

Η προηγούμενη κορυφαία του επίδοση στον μαγικό πλανήτη του ΝΒΑ, ήταν οι 13 πόντοι που είχε κόντρα στους Κλίπερς σε παραπάνω λεπτά συμμετοχής όμως. Ο Σάσα είναι εδώ και πατά καλύτερα στα πόδια του το τελευταίο διάστημα, στέλνοντας μηνύματα.

Sasha finished the night leading all bench scorers with 14 PTS, 3 REB & 3 STL to help the #BeamTeam secure the W in Phoenix 😤 pic.twitter.com/tW7NcELoH6