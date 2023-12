Το πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους του Λάουρι Μάρκανεν θα τον αφήσει για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι εκτός των υποχρεώσεων των Γιούτα Τζαζ και η κατάστασή του θα επανεξεταστεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Λάουρι Μάρκανεν αποτελεί τη μεγάλη απουσία των Γιούτα Τζαζ το τελευταίο διάστημα. Ο Φινλανδός σταρ της Γιούτα θα λείψει για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι, αυτό απέναντι στους Μπλέιζερς τα ξημερώματα της Κυριακής (3/12 - 4:30) ένεκα του προβλήματος στους οπίσθιους μηριαίους.

Ο Μάρκανεν αποτελεί φυσικά τεράστιο κεφάλαιο για τους Τζαζ, με την κατάστασή του να επανεξετάζεται την επόμενη εβδομάδα και έτσι ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί το ακριβές διάστημα στο οποίο θα επιστρέψει.

Ο Φινλανδός ξεκίνησε εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν με 23.7 πόντους, 8.7 ριμπάουντ, 1.1 κλέψιμο και 0.9 μπλοκ στα πρώτα 15 παιχνίδια. Βέβαια τα προβλήματα δε σταματούν εκεί, αφού και ο Τζόρνταν Κλάρκσον παραμένει εκτός, ενώ ο Κέλι Ολίνικ έχει ένα πρόβλημα στον ώμο με τις πιθανότητες να αγωνιστεί να μην είναι με το μέρος του.

Jazz Injury Report:



QUESTIONABLE - Kelly Olynyk (right shoulder strain)



OUT - Jordan Clarkson (right thigh contusion)



OUT - Lauri Markkanen (left hamstring strain)



OUT - Kris Dunn (personal reasons)



OUT - Josh Christopher (G League)



OUT - Taylor Hendricks (G League)



OUT -… pic.twitter.com/Ic7snlSp4w