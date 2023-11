Όλος ο διάλογος του... beef Πολ και Φόστερ: «Είσαι σκ@λα» (vid)

Αποκαλύφθηκε ο διάλογος του Κρις Πολ με τον Σκοτ Φόστερ πριν την αποβολή του πρώτου στο Σανς-Γουόριορς.

Κρις Πολ και Σκοτ Φόστερ συνέχισαν το... beef και στην τελευταία αναμέτρηση των Σανς με τους Γουόριορς, κάτι που έφερε την αποβολή του CP3. Ο γκαρντ των πολεμιστών ήταν έξαλλος με τον διαιτητή και αποκαλύφθηκε ο διάλογος που είχαν (όχι και σε τόσο πολιτισμένο ύφος) πριν την αποβολή.

Ο Κρις Πολ του φώναξε «είσαι σκ@λα», ενώ αργότερα συνέχισε να φωνάζει πως ο Φόστερ του μιλάει για τον γιο του. Σίγουρα ο Πολ δεν αντέχει να παίζει σε ματς που σφυρίζει ο Φόστερ και σχεδόν ποτέ δεν γλιτώνει την αποβολή.

LEAKED audio of Chris Paul arguing with Scott Foster before being ejected:



CP3: “In the way? I was in the way? That’s bull****!”



Foster: “No, that’s not bull****. Enough”



CP3: “Get the f*** out of here with that”



Later, CP3 called out Foster for mentioning his son: “He’s… pic.twitter.com/Uomd2DCM13