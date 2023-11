Το φινάλε στην αναμέτρηση Γιούτα Τζαζ - Φοίνιξ Σανς κρίθηκε από ένα challenge που έκαναν οι Σανς.

Οι Γιούτα Τζαζ και οι Φοίνιξ Σανς θα μπορούσαν να παίζουν ακόμα. Ο αγώνες κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις, αλλά η κουβέντα για μία ενδεχόμενη τρίτη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ο Κέβιν Ντουράντ επιχείρησε να σταματήσει τον Λάουρι Μάρκανεν, με τον Φινλανδό να επιχειρεί τρίποντο από τη γωνία για μία νέα ισοφάριση.

Οι διαιτητές έδωσαν φάουλ, αλλά οι Σανς έκαναν challenge στην απόφαση. Και μετά από την παρακολούθηση του βίντεο, αποφάσισαν ότι η φάση ήταν καθαρή και το ματς ολοκληρώθηκε με νικήτρια την ομάδα από την Αριζόνα.

Πλέον, άπαντες περιμένουν το report από την διαιτητική ομάδα του NBA.

Δείτε τη φάση:

This was originally called a foul on Kevin Durant, but was overturned upon review, giving Phoenix a double-OT win over Utah.



Did the referees get the call right?



🎥 @NBATVpic.twitter.com/YRuqtgALTP