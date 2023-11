Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σάρλοτ Χόρνετς, λόγω διαχείρισης για ενοχλήσεις στο μηρό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς στον Καναδά, απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς. Και για το επόμενο ματς των Μπακς, απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, ο Giannis είναι αμφίβολος, λόγω λόγω διαχείρισης για ενοχλήσεις στο μηρό.

Στην ίδια μοίρα είναι και ο ΜαρΤζόν Μποτσάμπ (πρόβλημα στο δεξί αστράγαλο), ενώ νοκ άουτ για την αναμέτρηση έχουν τεθεί οι Τζέι Κράουντερ (επέμβαση στους κοιλιακούς) και Κρις Λίβινγκστον (διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο).

Οι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Χόρνετς στη Σάρλοτ, τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/11) με το τζάμπολ να έχει οριστεί στις 02:00. Οι Μπακς έχουν ξεκινήσε με ρεκόρ 7-4.

The Bucks have submitted an injury report for Friday’s game vs. Charlotte.



Giannis Antetokounmpo- questionable (right calf injury management)

MarJon Beauchamp - questionable (right ankle sprain)



Jae Crowder - out (groin strain surgery)

Chris Livingston - out (left ankle sprain)