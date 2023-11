O ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία στα παρκέ του ΝΒΑ.

Μπορεί οι Λέικερς να μην κατάφεραν να νικήσουν τους Κινγκς, ωστόσο η βραδιά ήταν ιδιαίτερη για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Βασιλιάς ήταν συγκλονιστικός κόντρα στην παρέα του Βεζένκοβ και το κοντέρ έγραψε 28 πόντους με 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Έτσι ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό triple double και έγραψε ιστορία. Στα 38 του χρόνια, έγινε ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με triple double. Είναι πίσω μόνο από τον Καρλ Μαλόουν που ήταν τριπλός στα 40 του, το 2003 με τη φανέλα των Λέικερς.

Ο Βασιλιάς θα κυνηγήσει και αυτό το ρεκόρ, αφού κρατιέται σε φοβερή κατάσταση και δείχνει πως δεν σκοπεύει να σταματήσει σύντομα.

At 38 years old, LeBron James is the 2nd-oldest player in NBA history to record a triple-double.



He trails Karl Malone, who did it as a 40-year-old in 2003 with the Lakers.