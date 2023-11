Ο Ντάνιελ Τάις θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς, μένοντας ελεύθερος από τους Πέισερς.

Έναν παγκόσμιο πρωταθλητή θα προσθέσουν στο ρόστερ τους οι Κλίπερς. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ντάνιελ Τάις συμφώνησε σε buyout με τους Πέισερς και σχεδιάζει να υπογράψει με τους Κλίπερς, όταν μείνει ελεύθερος.

Η ομάδα του Λος Άντζελες έχασε τον αναπληρωματικό σέντερ της, Μέισον Πλάμλι εξαιτίας προβλήματος στον μηνίσκο. Θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες. Ο Γερμανός έπαιξε σε μόλις ένα ματς φέτος, μετρώντας 2 πόντους. Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Σέλτικς, Μπουλς και Ρόκετς.

ESPN Sources: Veteran center Daniel Theis has agreed on a contract buyout with the Indiana Pacers and now plans to sign with the Los Angeles Clippers assuming he clears waivers. Clippers recently lost backup C Mason Plumlee to a sprained MCL for several weeks. pic.twitter.com/m5y55TwQ9q