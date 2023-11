Έξαλλος ο προπονητής των Γκρίζλις: «Γαμ... φρικτή διαιτησία» (vid)

Ο προπονητής των Γκρίζλις ήταν έξαλλος με τους διαιτητές κόντρα στους Τζαζ.

Οι Γκρίζλις ηττήθηκαν από τους Τζαζ σε ένα ματς που ο Τζάκσον αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές και έγινε έξαλλος για τα φάουλ που δεν του δόθηκαν. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο head coach, Τέιλορ Τζένκινς που δεν κρατήθηκε στη συνέντευξη Τύπου.

«Ήταν ένα από τα παιχνίδια με την πιο κακή διαιτησία που έχω δει ποτέ. Γράψτε το. Είμαι εντάξει με αυτό. Γαμ... φρικτή διαιτησία. Οι βολές ήταν 29 έναντι 13. Άλλη μια φορά μίλησε για τέτοιο πράγμα. Η ομάδα μας ανταγωνίζεται στα όριά της και συμβαίνει αυτό; Δεν υπάρχει κανένας σεβασμός.

Είναι απίστευτο το πώς ήταν τα πρόσωπα των παικτών μου μετά το παιχνίδι. Δείτε το ξανά. Μου τρελαίνει το μυαλό όσα έγιναν. Τι κάνουμε εδώ;», ανέφερε.

Grizzlies Head Coach Taylor Jenkins:



"Saddle up. One of the most poorly officiated games I've ever seen. Record it. I'm fine with it. Fu*king atrocious."



(via @DamichaelC, h/t @NBA_Reddit)



pic.twitter.com/KSiqJz7dDg