Αντετοκούνμπο για την 54άρα του: «54, 45, 5, δεν έχει νόημα»

Δίχως να τον ενδιαφέρουν οι προσωπικοί του πόντοι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε για άλλη μια φορά πως οι 54 που πέτυχε κόντρα στους Πέισερς δεν έχουν αντίκτυπο αφού οι Μπακς ηττήθηκαν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν φανταστικός. Οι 54 πόντοι του όμως δεν ήταν αρκετοί για τους Μπακς και μοιραία ηττήθηκαν από τους Πέισερς με 126-124. Κάτι που έκανε τον Greek Freak να στεναχωρηθεί φανερά, όπως φάνηκε μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Φυσικά ο Γιάννης δε χρειάζεται να αποδείξει τίποτα για τον αλτρουισμό του και τον τρόπο που αγωνίζεται. Λίγο μετά πόσταρε στα social media κάτι εντελώς κυνικό και αληθές. «54, 45, 5. Δεν έχει νόημα. Πολλά καλά πράγματα μπορούμε να μάθουμε από σήμερα για να γίνουμε καλύτεροι» έγραψε ο Αντετοκούνμπο.

Σε μία ανάρτηση που αμέσως έγινε viral, με τον ίδιο να τονίζει επί της ουσίας για άλλη μια φορά πως δεν τον ενδιαφέρουν τα προσωπικά του νούμερα αλλά η επιτυχία των Μπακς.

54. 45. 5. It doesn’t matter. A lot of good things we can learn from today to get better 💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/OQ6RuZoWpr