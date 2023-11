Όπως έκανε γνωστό ο οργανισμός των Νιου Όρλεαν Πέλικανς, στο σημερινό ματς κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, δεν θα αγωνιστεί ο Ζάιον Γουίλιαμσον.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή των Νιου Όρλεαν Πέλικανς, Γουίλι Γκριν, εξαιτίας προσωπικών θεμάτων, όπως μεταφέρει η ομάδα.

Ο 23χρονος πάουερ φόργουορντ από την Βόρεια Καρολίνα δεν θα αγωνιστεί στην σημερινή αναμέτρηση της ομάδας από την Νέα Ορλεάνη κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με την μόνη ενημέρωση από πλευράς Πέλικανς να είναι ότι υπάρχουν κάποιοι προσωπικοί λόγοι που τον έθεσαν εκτός.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον είχε επιλεχτεί από τους Πέλικανς ως η νούμερο ένα επιλογή του Draft το 2019, έχοντας δείξει πολύ καλά στοιχεία στις μικρότερες κατηγορίες. Ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει αρκετά θέματα τραυματισμών τα προηγούμενα χρόνια ωστόσο φέτος έχει προσφέρει πολύτιμη βοήθεια έχοντας κατά μέσο όρο μέχρι στιγμής 21,8 πόντους με 4,7 ασίστ και 7 ριμπάουντ σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε την ενημέρωση των Πέλικανς:

Injury Report Update:



Zion Williamson (Personal Reasons) is OUT for tonight https://t.co/fpPtrMqof5