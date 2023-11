Υπάρχουν και σουτ στο μπάσκετ που προσφέρουν 10.000 δολάρια, όπως αυτό στο οποίο ευστόχησε ένας φίλος των Μπακς από το κέντρο του γηπέδου.

Τι μπορεί να χρειάζεται για να κερδίσει κάποιος 10 χιλιάδες δολάρια; Να πάει και να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Ίσως να βάλει και κανένα σουτ από το κέντρο του γηπέδου, όπως έκανε ο φίλος των Μπακς.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κέρδισε τους Νικς αλλά ένας φίλος της έχει πλέον και 10 χιλιάδες λόγους επιπλέον για να χαίρεται και να θυμάται αυτήν την πρεμιέρα του In-Season Tournament.

Το σουτ από το κέντρο μάλιστα πανηγυρίστηκε έντονα τόσο από τον ίδιο, όσο και από αυτούς που βρέθηκαν στο Fiserv Forum με κραυγές και... σπριντ!

This fan had Milwaukee JUMPING after hitting a half-court shot to win $10k 🗣️



🏆 NBA In-Season Tournament

🏀 East Group B action on ESPN pic.twitter.com/3y4HPvvuad