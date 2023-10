Ο Λούκα Ντόντσιτς μπήκε σε μια ξεχωριστή λίστα με την εκκίνηση του στη σεζόν.

O Luka Magic ήταν εντυπωσιακός απέναντι στους Γκρίζλις. Ο Ντόντσιτς σταμάτησε στους 35 πόντους, τα 12 ριμπάουντ και τις 12 ασίστ, φτάνοντας στο 58ο triple-double της καριέρας του. Οδηγεί την ομάδα του σε αήττητο ρεκόρ (3-0), ενώ σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ο Σλοβένος σταρ έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με τουλάχιστον 2 ματς με triple double και 30άρα στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν. Έχει παρέα σε αυτή την ξεχωριστή λίστα τους Όσκαρ Ρόμπερτσον (1961-62) και Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Ο Ντόντσιτς έχει μπει στη σεζόν με το πόδι στο... γκάζι και δεν λέει να το βγάλει από εκεί, με τους Μάβερικς να είναι τυχεροί που τον έχουν και θα τον έχουν στο ρόστερ τους.

Luka Doncic is the 3rd player in NBA history with multiple 30-point triple-doubles through the first 3 games of a season.



He joins Oscar Robertson in 1961-62 (3) & Russell Westbrook in 2016-17 (2). pic.twitter.com/Wh0UVY67rJ