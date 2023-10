Γιόκιτς για Χόλμγκρεν: «Πρέπει να παχύνει»

O Nίκολα Γιόκιτς ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα για τον Τσετ Χόλμγκρεν, δείχνοντας του πως θα πρέπει να πάρει λίγο βάρος.

Οι Νάγκετς διέλυσαν τους Θάντερ, αφού ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν εκπληκτικός και ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έμεινε πολύ χαμηλά στους 7 πόντους και ήταν άστοχος. Πρώτος σκόρερ για την Οκλαχόμα ο Τσετ Χόλμγκρεν που έχασα την περσινή σεζόν λόγω τραυματισμού, όμως φέτος δείχνει έτοιμος για μεγάλα πράγματα.

Ο Joker του... έδωσε πάντως ένα μάθημα και σε εκείνον και στην ομάδα του και τους... προσγείωσε στην πραγματικότητα. Μάλιστα μετά το ματς, ο Σέρβος σέντερ θέλησε να βοηθήσει με μια οδηγία που τον προέτρεψε ακολουθήσει. «Για να είμαι ειλικρινής, θα πρέπει να παχύνει», είπε ο Γιόκιτς για τον Χόλμγκρεν, ο οποίος φυσικά πρέπει να πάρει κιλά σε μυϊκή μάζα για να σταθεί καλύτερα στη λίγκα και να είναι πιο δυνατός σε άμυνα και επίθεση.

“I think he needs to be a little bit fatter, to be honest.”



- Nikola Jokic on Chet Holmgren https://t.co/vb8qy1BhZa