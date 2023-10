Οπαδός των Νετς έχει tattoo τον Σίμονς και εκείνος δεν μπορούσε να το πιστέψει! (vid)

Ένας οπαδός των Μπρούκλιν Νετς «χτύπησε» στο στήθος του tattoo με τον Μπεν Σίμονς και o Αυστραλός πόιντ φόργουορντ δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του.

Ο Μπεν Σίμονς παρουσιάστηκε έτοιμος για το μεγάλο restart στην καριέρα του μετά την εξάμηνη αποχή του από την ενεργό δράση λόγω του τραυματισμού στον ώμο.

Πρόσφατα ο Αυστραλός πόιντ φόργουορντ εξέφρασε τη σιγουριά του ότι θα παρουσιαστεί τελείως διαφορετικός και πιο έτοιμος για να βοηθήσει τους Νετς. Όταν μάλιστα είδε έναν οπαδό να έχει «χτυπήσει» tattoo με το πρόσωπό του, ενθουσιάστηκε, κάλεσε την κάμερα και του έδωσε τη φανέλα του.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο Μπεν Σίμονς αγωνίστηκε σε 42 ματς με το Μπρούκλιν έχοντας κατά μέσο όρο 6.9 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ με 56% στα σουτ εντός πεδιάς.

This Nets fan has a Ben Simmons TATTOO 🖋️



Simmons couldn’t believe it 🤣pic.twitter.com/BdBmRyYdru