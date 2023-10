Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έκανε χαρούμενο ένα φίλο των Κλίπερς, δείχνοντας για άλλη μια φορά πως είναι δίπλα στους fans.

Είναι ένας από τους παίκτες του ΝΒΑ με σημαντική φιλανθρωπική δράση, ενώ ποτέ δεν χάνει την ευκαιρία να δινει χαρά στους φιλάθλους της ομάδας του, αλλά και ολόκληρου του ΝΒΑ. Ο Ράσελ Γουέσμπρουκ έδωσε μια υπογεγραμμένη φανέλα του σε ένα μικρό φίλο των Κλίπερς και εκείνος δεν μπόρεσε να κρύψει την χαρά του. Αρχικά πήγε να λυγίσει από τη συγκίνηση και στη συνέχεια σήκωσε τη φανέλα στον αέρα, δείχνοντας τα συναισθήματα του.

Ωραίος ο Russ, ξέρει καλά πως να φτιάχνει τη μέρα των θαυμαστών του. Ετοιμάζεται σιγά-σιγά για την έναρξη της regular season με την ομάδα του LA δίπλα σε Λέοναρντ και Τζορτζ.

Russell Westbrook saw a young Clippers fan in the crowd, threw him a signed jersey, & had him almost tearing up! ❤️



Russ is the man! pic.twitter.com/ORcLZDigKe