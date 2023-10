Βεζένκοβ: «Είναι διαφορετικό όταν παίζεις, απ' το να το βλέπεις στην τηλεόραση» (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για την εμπειρία του, μετά την παρθενική του εμφάνιση στο NBA, στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στους Σακραμέντο Κινγκς και τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο Σάσα Βεζένκοβ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς. Και σε διάστημα 11 λεπτών μέτρησε 12 πόντους, αριθμός ικανός να τον κατατάξει ως 1ο σκόρερ της ομάδας του, στην ήττα από τους Τορόντο Ράπτορς (112-99).

«Είναι πάντα διαφορετικό όταν παίζεις, σε σχέση με όταν το βλέπεις στην τηλεόραση. Ήταν μόλις το πρώτο ματς στην preseason, ακόμα προσπαθούμε να ενώσουμε τα κομμάτια και προσπαθούμε να παίξουμε καλύτερα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, αλλά θα συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε την εξέλιξή μας, τις προπονήσεις μας και πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν», είπε ο Βούλγαρος φόργουορντ μετά το τέλος του αγώνα.

"It's always different when you play than seeing it on TV."



