Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον εξέφρασε την επιθυμία του να μείνει στο Πόρτλαντ.

Oι ανταλλαγές των Λίλαρντ (Μπακς) και Χόλιντεϊ (Σέλτικς) έφεραν μεταξύ άλλων τον Μάλκολμ Μπρόγκντον στους Μπλέιζερς, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως μπορεί να φύγει από το Πόρτλαντ. Ωστόσο ο ίδιος ήρθε να τα διαψεύσει, τονίζοντας πως θα παραμείνει στην νέα του ομάδα.

«Με θέλουν εδώ, εγώ θέλω να βρίσκομαι εδώ. Υπάρχουν πολλές λάθος πληροφορίες που λένε πως οι Μπλέιζερς θέλουν να με ανταλλάξουν ή ότι εγώ θέλω να φύγω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

Τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 14.9 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά ματς με τους Σέλτικς, ενώ σούταρε με 44.4% από το τρίποντο. Έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια.

Malcolm Brogdon says he wants to stay in Portland & the team feels the same way:



“They want me here, I want to be here. There’s a lot of misleading information out there about 'They need to trade me' or 'I want to go'… I’m embracing being here.”



