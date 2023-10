Ο Τζέιμς Χάρντεν αναμένεται να μεταβεί στο Κολοράντο για το training camp των Σίξερς, αλλάζοντας τα σχέδια του.

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν εμφανίστηκε στη Media Day των Σίξερς ενόψει της σεζόν 2023/24, περιμένοντας το trade που θα τον στείλει μακριά από τη Φιλαντέλφια, ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής πως θέλει να συνεχίσει στους Κλίπερς.

Πάντως σύμφωνα με τον έγκυρο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο σταρ των Σίξερς παρόλο που δεν προπονήθηκε στο Colorado State University την Τρίτη, αναμένεται να μεταβεί στο Κολοράντο το συντομότερο δυνατόν για να μπει στο training camp των Σίξερς.

Εδώ και πολύ καιρό το όνομα του συνδέεται με τους Κλίπερς, κάτι που αποτελεί επιθυμία και του ίδιου για να συνθέσει μια φοβερή τριάδα στην περιφέρεια μαζί με τους Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 21 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 10.7 ασίστ, κάνοντας ορισμένα μεγάλα ματς με νικητήρια σουτ στα play-offs.

ESPN Sources: Philadelphia 76ers star James Harden didn’t practice at Colorado State University on Tuesday but he’s expected to arrive in Colorado as soon as today to join training camp.