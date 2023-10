Γουέστμπρουκ: Οργάνωσε camp για τους Κλίπερς και έκανε δώρο iPhone σε κάθε συμπαίκτη

Ενωμένους θέλει τους Κλίπερς ο Ράσελ Γουέστμπρουκ και το δείχνει με τις κινήσεις που κάνει.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ για άλλη μια σεζόν θα βρίσκεται στο ρόστερ των Κλίπερς και θα προσπαθήσει να παλέψει για κάτι σπουδαίο στα play-offs παρέα με τον Καούαι Λέοναρντ και τον Πολ Τζορτζ. O Russ προχώρησε σε δύο κινήσεις που δείχνουν ότι επιδιώκει το καλύτερο δυνατό κλίμα πριν την έναρξη της σεζόν για την ομάδα του Λος Άντζελες.

Ο πρώην MVP του ΝΒΑ με τη φανέλα των Θάντερ, οργάνωσε ένα minicamp της ομάδας πριν από δύο εβδομάδες σύμφωνα με Μέσο το LA. Μάλιστα οι συμπαίκτες του που βρέθηκαν στο camp ήταν υποχρεωμένοι να δουλεύουν και να παίρνουν το δείπνο τους παρέα. Εκεί που θα πρέπει να σταθούμε όμως είναι πως κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, ο Russ έκανε δώρο ένα κινητό τηλέφωνο iPhone 15 Pro Max σε κάθε συμπαίκτη.

Russell Westbrook organized a team minicamp in Las Vegas a couple weeks ago, per @AndrewGreif.



“Teammates who came were required to work out and dine together. At one dinner, [Russ] handed each a new iPhone 15 Pro Max.”



(https://t.co/zQlEi6Wnwt) pic.twitter.com/IZeF3g3Xrr