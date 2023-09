Ο γιος του ΛεΜπρόν, Μπρόνι Τζέιμς δε συμμετείχε στην πρώτη προπόνηση του USC και ακόμα παραμένει άγνωστο το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του.

Η καρδιακή προσβολή που υπέστη ο Μπρόνι Τζέιμς δεν του επέτρεψε να βρεθεί στην πρώτη προπόνηση του USC. Ο γιος του ΛεΜπρόν είδε την ομάδα του να ξεκινά προπονήσεις, όμως εκείνος δε βρέθηκε στο παρκέ.

«Ο Μπρόνι είναι πολύ καλά. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματά του και τα πηγαίνει πολύ καλά. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για εκείνον» ήταν τα λόγια του προπονητή του.

Ο Μπρόνι φυσικά βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης και ακόμα παραμένει άγνωστο το πότε θα επιστρέψει στο παρκέ.

Out at USC men’s basketball’s first official practice of the year. No Bronny James, but Isaiah Collier, DJ Rodman here. pic.twitter.com/OZkNElNdMN