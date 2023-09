Γουέιντ: «Η Big Three στο Μαϊάμι δημιουργήθηκε λόγω Κόμπι» (vid)

O Nτουέιν Γουέιντ γύρισε τον χρόνο πίσω όταν σχηματίστηκε η Big Three των Χιτ το 2010.

Oι Χιτ έφτιαξαν τη δική τους Big Three το 2010, όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παρέα με τον Κρις Μπός πήγαν στο Μαϊάμι για να γίνουν συμπαίκτες με τον Ντουέιν Γουέιντ. Η συγκεκριμένη τριάδα οδήγησε την ομάδα του Σποέλστρα σε τέσσερις τελικούς και κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2010 και το 2013.

Ο Γουέιντ μίλησε στο SK Week Show του Τόνι Πάρκερ και αποκάλυψε τι έγινε μετά τους τελικούς του 2010 όταν σχηματίστηκε η περίφημη Big Three εκείνο το καλοκαίρι. Ο Flash παραδέχθηκε πως έκλεισε την τηλεόραση όταν ο Κόμπι Μπράιαντ κέρδισε το πέμπτο του πρωτάθλημα το 2010 και αμέσως πήρε τηλέφωνο τον ΛεΜπρόν. «ΛεΜπρόν τι θα κάνεις; Ο Κόμπι έχει τόσα δαχτυλίδια, έφτασε τα πέντε», ήταν τα λόγια του Γουέιντ στον King James και όπως φάνηκε, τον έπεισε.

Λίγο μετά είχαμε την περίφημη Decision, με τον ΛεΜπρόν να μεταφέρει τα ταλέντα του στο Μαϊάμι και τον Μπος να τον ακολουθεί. Ο ΛεΜπρόν μετρά τέσσερα πρωταθλήματα μέχρι σήμερα, ενώ ο Γουέιντ έχει τρία.

Μαζί με τον Γουέιντ και τον Τόνι Πάρκερ στο πάνελ της εκπομπής ήταν οι Ντιρκ Νοβίτσκι, Πάου Γκασόλ και Τιερί Ανρί.

