Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Μάγεψε στο Mundobasket με τον Καναδά και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πάρει η χώρα του το χάλκινο μετάλλιο, νικώντας την Team USA στον μικρό τελικό. Αντίστροφα μετρά για την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και πριν ηγηθεί για άλλη μια φορά της προσπάθειας των Θάντερ, βρήκε τον τρόπο να κάνει χαρούμενα τα μικρά παιδιά.

Ο Καναδός γκαρντ επισκέφθηκε παιδικό νοσοκομείο στο Τορόντο και μοίρασε χαμόγελα στους μικρούς φίλους του που το χάρηκαν με την ψυχή τους. Πόζασε με το μετάλλιο του Παγκοσμίου, έβγαλε φωτογραφίες με τα παιδιά και υπέγραψε αυτόγραφα. Σίγουρα μια μέρα που δεν θα ξεχάσουν τα παιδιά. Ένας παίκτης που θαυμάσαμε την περσινή σεζόν στο ΝΒΑ, τρέλανε κόσμο στο Παγκόσμιο και βρίσκει τρόπο να κάνει χαρούμενα τα παιδιά, κάτι που δεν συγκρίνεται με τίποτα.

Shai Gilegous-Alexander visited a children’s hospital in Toronto & showed each patient his FIBA World Cup bronze medal, while taking pictures, selfies & signing autographs.



Amazing gesture to brighten up their day! ❤️🥉



Vi. @sickkidstoronto / @Galit_Rodan / @shaiglalex pic.twitter.com/Jue9wkpZRB