Ιγκουοντάλα: «Δεν είμαι Hall Of Famer, δεν μπορούσα να κάνω αυτά που έκαναν οι Κόμπι, Λεμπρόν, Τζόρνταν» (vid)

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα με περίσσια δόση κυνισμού είπε ότι δεν έχει... καμία θέση στο Hall Of Fame καθώς πρόκειται για ένα club στο οποίο πρέπει να βρίσκονται μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι.

Μίλησε έξω από τα δόντια. Δεν έβαλε κανένα περιτύλιγμα στον εαυτό του και ούτε θέλησε να πουλήσει φύκια για... μεταξωτές κορδέλες.

Μπορεί ο Αντρέ Ιγκουοντάλα να ήταν στο prime του ένας εξαιρετικός μπασκετμπολίστας και ικανός να κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα στο παρκέ, αλλά όταν του τέθηκε το ερώτημα να μπει στο «Hall Of Fame» ήταν... κάθετος. Θεώρησε ότι δεν έχει καμία σχέση εκεί εξηγώντας ότι το παιχνίδι του έχει πολλά ψεγάδια. Όπερ και σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να γίνει Hall Of Famer.

«Μπορεί να έχω επωφεληθεί από τα πρωταθλήματα που έχω κατακτήσει, αλλά από εκεί και πέρα γνωρίζω ότι έχω πολλά ελαττώματα. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν για να μπορεί κάποιος να βρεθεί στο Hall Of Fame» ήταν τα λόγια του «Ίγκι» στο «Old Man and Three podcast» ο οποίος τόνισε επίσης:

«Δεν είμαι Hall of Famer, αν με ρωτάτε. Όχι, όχι, όχι. Αυτοί οι τύποι δεν είχαν κανένα ελάττωμα. Ναι μπορεί να ήμουν καλός αλλά όχι όπως Κόμπι και ο Λεμπρόν. Έλα τώρα ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα που έκαναν. Πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Από την άλλη ο Μάικλ Τζόρνταν θα έπρεπε να είναι στον δικό του κόσμο. Τελείως διαφορετικό από εμάς!»