Ο Μπάντι Χιλντ φέρεται να έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, μεταξύ των οποίων οι Λος Άντζελες Λέικερς και οι Μιλγουόκι Μπακς.

Καλοί και κλασσικοί σουτέρ δεν υπάρχουν πολλοί. Και αν μη τι άλλο οι ομάδες που βάζουν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών τους έχουν μεγάλη ανάγκη.

Ένας από αυτούς είναι και ο Μπάντι Χιλντ των Ιντιάνα Πέισερς, ο οποίος πρόσφατα ηγήθηκε της εθνικής ομάδας στις Μπαχάμες για τη πρόκριση στο προολυμπιακό τουρνουά.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο έγκυρος Σαμς Τσαράνια, η ομάδα που έχει κυκλώσει για τα καλά το όνομα του 31χρονου γκαρντ είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς. Βέβαια ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2024 το οποίο θα του αποφέρει 19 εκατομμύρια δολάρια.

Κάτι που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενες ομάδες θα πρέπει να τον αποκτήσουν με την μορφή trade από την ομάδα της Ιντιανάπολις. Οι Λέικερς δεν φαίνεται να... παίζουν μόνοι τους, καθώς ο Τσαράνια έβαλε στο τραπέζι τόσο τους ΜΙλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όσο επίσης τους Φιλαντέλφεια Σίξερς και Ντάλας Μάβερικς.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν ο Μπάντι Χιλντ αγωνίστηκε σε 80 ματς της κανονικής περιόδου και είχε κατά μέσο όρο 16.8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ, ενώ σούταρε με 40% στα τρίποντα.

"The Lakers were long rumored for Buddy Hield... You look at teams like Dallas, Philly, Milwaukee. Those are the types of teams that could definitely use a shooter like Buddy Hield."



NBA Insider @ShamsCharania on potential landing spots for Hield.@BrookeFletcher | #TheRally pic.twitter.com/B1h5XxpG1j