Ένας εκ των σταρ των Κλίπερς ίσως να μετακομίσει στους Σίξερς την επόμενη σεζόν.

Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πετύχουν κάτι σπουδαίο στους Κλίπερς, μένοντας μακριά από το πρωτάθλημα. Άλλωστε ελάχιστα έχουν παίξει μαζί, αφού συνήθως λείπει ο Klaw, ενώ έχει απουσιάσει και σε κάποια ματς ο PG13.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ έιτε ο Πολ Τζορτζ είτε ο Καουάι Λέοναρντ μπορεί να βρίσκονται στο ρόστερ των Σίξερς την επόμενη σεζόν. «Η Φιλαδέλφεια βρίσκεται σε θέση να προσελκύσει ένα μεγάλο free agent (σταρ) στην επόμενη offseason. Πιστεύω πως οι Σίξερς μπορούν να πάρουν τον Τζορτζ ή τον Λέοναρντ», ήταν τα λόγια του.

Πάντως οι Σίξερς έχουν κι άλλη μια καυτή πατάτα να επιλύσουν άμεσα, αφού ο Τζέιμς Χάρντεν έχει ζητήσει ανταλλαγή έχοντας ως προτίμηση τους Κλίπερς. Κάτι που θα μπορούσε να φέρει εξελίξεις και στην περίπτωση του Λέοναρντ ή του Τζορτζ. Στο ρόστερ των Σίξερς δεσπόζει ο MVP Εμπίντ.

Brian Windhorst speculates either Kawhi or Paul George could join the 76ers next year 😳



"Philadelphia right now has positioned itself to be a big free-agent player [Next offseason]. I guess Philadelphia could swoop in and go after Paul or Kawhi."



(via @BasketballOnX) pic.twitter.com/AawbK0gPqm