Ιγκουοντάλα για Μπρουκς: «Αν δεν είχε αυτήν την τρέλα δε θα έπαιζε στο NBA»

Ο... τρελός Ντίλον Μπρουκς δε θα έπαιζε στο NBA αν δεν είχε τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Αντρέ Ιγκουοντάλα!

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Ντίλον Μπρουκς έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον με τις... τρέλες του. Η κόντρα που ξεκίνησε με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στα περσινά play-offs, οδήγησε μέχρι και στις αποδοκιμασίες στη Μανίλα, όπου οι φαν των Λέικερς που κατοικούν στις Φιλιππίνες δεν μπόρεσαν να τον συγχωρήσουν.

Ωστόσο ο σταρ του Καναδά και των Ρόκετς πλέον, βρήκε έναν υποστηρικτή στο πρόσωπο του Αντρέ Ιγκουοντάλα. «Υπάρχουν παίκτες στο NBA που δε θα έπαιζαν αν δεν είχαν αυτό το... τρελό μεντάλιτι. Αν ο Ντίλον Μπρουκς δεν ήταν τρελός δε θα έβρισκε θέση στο NBA» ήταν τα λόγια του βετεράνου των Γουόριορς.

Άλλωστε και ο Ιγκουοντάλα στα χρόνια της καριέρας του είχε αμυντικούς ρόλους παρόμοιους με αυτούς που υποστηρίζει στις ομάδες του ο Μπρουκς και φαίνεται πως ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA το αναγνωρίζει αυτό.

“There’s certain guys in the NBA that wouldn’t be in the NBA if they didn’t have that crazy mentality… If Dillon Brooks wasn’t crazy, he wouldn’t be in the NBA.”



– Andre Iguodala



Thoughts? 🤔



