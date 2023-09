Δείτε ποιοι σταρ του ΝΒΑ επηρεάζονται από το μέτρο κατά της... ξεκούρασης των παικτών που ψήφισε το ΝΒΑ.

Εδώ και πολλά χρόνια είχε γίνει θέμα συζήτησης η ξεκούραση των superstar σε ματς της regular season και το περίφημο load management. Το ΝΒΑ αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτό, ασφαλίζοντας το προϊόν και θεσπίζοντας έναν κανόνα που αλλάζει τον... χάρτη.

Η Λίγκα απαγορεύει πλέον στις ομάδες να ξεκουράζουν ταυτόχρονα δύο σταρ τους σε μία αναμέτρηση. Σχετικά με το ποιος παίκτης θεωρείται σταρ, οι ιδιοκτήτες των ομάδων όρισαν ως τέτοιους τους παίκτες που έχουν έχουν χριστεί All Star ή βρίσκονται σε μία κορυφαίες πεντάδες της σεζόν, τα τρία τελευταία χρόνια.

Πλέον 49 παίκτες επηρεάζονται από αυτό το μέτρο και μεταξύ αυτών είναι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τζρου Χόλιντεϊ, Κρις Μίντλετον στους Μπακς, Κάρι, Γουίγκινς, Γκριν και Πολ στους Γουόριορς, αλλά και ΛεΜπρόν με Ντέιβις στους Λέικερς.

Ένας από τους παίκτες που είχε ακούσει πολλά για το load management τα προηγούμενα χρόνια ήταν και ο Καουάι Λέοναρντ που φυσικά μαζί με τον Πολ Τζορτζ βρίσκονται στη λίστα.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους 49 παίκτες που... πιάνει το νέο μέτρο

The 49 star players who are subject to new player participation policy:



Ben Simmons

Rudy Gobert

Dejounte Murray

Trae Young

Jaylen Brown

Jayson Tatum

LaMelo Ball

DeMar DeRozan

Zach LaVine

Nikola Vucevic

Jarrett Allen

Darius Garland

Donovan Mitchell

Luka Doncic

Kyrie Irving…