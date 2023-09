Το NBA έκανε πράξη τη νέα πολιτική που καθιστά απαγορευτική την ξεκούραση δύο σταρ στο ίδιο παιχνίδι. Και ήδη υπάρχουν ομάδες που θα βρίσκονται στο... μικροσκόπιο της λίγκας.

Νέα εποχή για το NBA, με τη Λίγκα να απαγορεύει στις ομάδες να ξεκουράζουν ταυτόχρονα δύο σταρ τους σε μία αναμέτρηση. Η τακτική της ξεκούρασης έχει προκαλέσει μπόλικες συζητήσεις ανάμεσα στους παίκτες και τους προπονητές και φυσικά τους φιλάθλους, με το ΝΒΑ να επιχειρεί να επιβάλλει έναν τρόπο ελέγχου.

Οι ιδιοκτήτες των ομάδων όρισαν ως σταρ τους παίκτες που έχουν έχουν χριστεί All Star ή βρίσκονται σε μία κορυφαίες πεντάδες της σεζόν, τα τρία τελευταία χρόνια.

