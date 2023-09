Ο Σβι Μιχάιλιουκ, στόχος του Παναθηναϊκού, προτίμησε να περιμένει και να επιλέξει το NBA και τους Μπόστον Σέλτικς. Μόνο που το συμβόλαιό του είναι μερικώς εγγυημένο και ουσιαστικά ο Ουκρανός θα παίζει μήνα-μήνα μέχρι τον Ιανουάριο.

Το σίριαλ του Σβι Μιχάιλιουκ κράτησε για αρκετές ημέρες. Ο Ουκρανός παίκτης είχε στα χέρια του την πρόταση (και) της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά τελικά διάλεξε το NBA και τους Μπόστον Σέλτικς.

Όπως αποδείχτηκε, ο Μιχάιλιουκ έχει εξαιρετική πίστη στις ικανότητές του, καθώς το μονοετές συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Σέλτικς είναι μερικώς εγγυημένο και ουσιαστικά θα κρίνει συνεχώς τον Ουκρανό μέχρι τον Ιανουάριο!

Και αυτό γιατί, η συμφωνία αυτή τη στιγμή αξίζει 200.000 δολάρια. Ουσιαστικά αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο «μερικώς εγγυημένη» του deal. Αν ο Μιχάιλιουκ είναι στο ρόστερ των Σέλτικς μέχρι το πρώτο ματς της σεζόν, τότε τα χρήματα θα αυξηθούν στο 1.2 εκατομμύρια δολάρια.

Και αν ο παίκτης πείσει τους Σέλτικς ότι αξίζει να μείνει και φτάσει μέχρι τον Ιανουάριο, τότε το συμβόλαιό του θα μετατραπεί σε εγγυημένο.

Ο Ουκρανός έχει μετρήσει 252 ματς στο ΝΒΑ και έχει «γράψει» 6.6 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ με 44% εντός παιδιάς και 42% στα σουτ τριών πόντων.

Svi Mykhailiuk's one-year contract with the Boston Celtics is partially guaranteed for $200K, a league source tells @spotrac.



If Mykhailiuk makes the opening night roster, his guarantee increases to $1.2M. The deal becomes fully guaranteed on the league-wide date in January.