Οι Λος Άντζελες Ντότζερς αφιέρωσαν τη βραδιά του αγώνα απέναντι στους Ατλάντα Μπρέιβς στους Λέικερς και τον Κόμπι Μπράιαντ.

Πριν από 23 χρόνια, ο Κόμπι Μπράιαντ είχε κάνει τη εναρκτήριο πέταγμα της μπάλας σε μία αναμέτρηση των Λος Άντζελες Ντότζερς για την Major League Baseball. Τα ξημερώματα του Σαββάτου (2/9) τη θέση του αδικοχαμένου σταρ πήρε η κόρη του, Νατάλια.

Πριν αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στους Ντότζερς και τους Ατλάντα Μπρέιβς, οι παίκτες της ομάδας του Λος Άντζελες εμφανίστηκαν με φανέλες του Κόμπι (και με το 8 και με το 24), ενώ η Νατάλια πέταξε την πρώτη μπάλα. Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες δεν σταμάτησαν να φωνάζουν το όνομα του Μπράιαντ, ειδικά όταν οι οικογένειά του βρέθηκε στο κέντρο του γηπέδου για να τιμηθεί.

The #Dodgers put on an epic drone show dedicated to Kobe for Lakers Night 💜💛 pic.twitter.com/lSIR7d4xTt